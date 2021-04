Belkin International si impegna a diventare carbon neutral entro il 2025

13 aprile 2021 a

Ha raggiunto una riduzione del 50% delle emissioni di gas serra e il 25% di energia rinnovabile nelle sue operazioni

LOS ANGELES, 13 aprile 2021 /PRNewswire/ -- Belkin International, leader globale nel mercato dei dispositivi elettronici di consumo e dell'Internet of Things, oggi ha annunciato il suo piano per neutralizzare le emissioni di gas serra nelle sue operazioni dirette (Scope 2) entro il 2025. Avendo già raggiunto gli indici di riferimento di sostenibilità per il 2020, Belkin punta ancora più in alto, allineando gli obiettivi aziendali 2025 a diversi dei 17 obiettivi per lo sviluppo sostenibile definiti dall'ONU: lotta contro il cambiamento climatico, consumo e produzione responsabile, e pace, giustizia e istituzioni solide. L'azienda sta rispondendo all'urgente richiesta d'azione da parte dell'ONU per tutti i Paesi coinvolti nella partnership globale.

"Siamo orgogliosi dei risultati e degli sforzi in termini di sostenibilità degli ultimi quarant'anni, ma il nostro impegno è sempre rivolto al futuro, con nuovi obiettivi, per raggiungere standard sempre più elevati", ha dichiarato Steve Malony, CEO di Belkin International. "La nostra azienda è fatta di persone che intendono rendere il pianeta un posto migliore per i loro figli e per le generazioni future. Ci prodigheremo sempre per rinnovare il nostro impegno verso un'economia circolare e la carbon neutrality e per continuare a sostenere l'Accordo di Parigi."

Finora Belkin ha raggiunto questi traguardi:

Obiettivi per la sostenibilità 2025 di Belkin:

Lotta contro il cambiamento climatico (Obiettivo 13 ONU) – Belkin si impegna a promuovere azioni, a tutti i livelli, per combattere il cambiamento climatico.

Imballaggi e rifiuti elettronici (Obiettivo 12 ONU) – Belkin si impegna a garantire modelli sostenibili di produzione e consumo.

Diritti umani (Obiettivo 16 ONU) – Belkin si prefigge di promuovere società giuste, pacifiche e inclusive.

Nel suo Rapporto di sostenibilità 2020 Belkin delinea i prossimi 5 anni, spiegando come raggiungerà i suoi obiettivi di sostenibilità relativamente a cambiamento climatico, imballaggi, rifiuti elettronici, governance e reporting.

Per sostenere questi sforzi, Belkin ha istituito il suo primo Comitato per la sostenibilità, un gruppo di "eco-guerrieri" dell'alta dirigenza all'interno dell'organizzazione, per non perdere mai di vista i suoi obiettivi più importanti. Malony è lo sponsor esecutivo del Comitato.

Informazioni su Belkin Belkin è un leader del mercato degli accessori che offre soluzioni di alimentazione, protezione, produttività, connettività e audio, per un vasto assortimento di dispositivi elettronici di consumo e per ambienti aziendali. Progettati nella California del Sud e venduti in più di 50 Paesi nel mondo, i prodotti Belkin permettono alle persone di sfruttare al massimo la potenza della tecnologia, a casa, al lavoro o durante gli spostamenti. Nel 2018, Belkin International (Belkin®, Linksys®, Wemo®, Phyn®) si è unita a Foxconn Interconnect Technology per rinforzare la sua influenza a livello globale e continuare a creare prodotti ispirati dalle persone e dal pianeta in cui viviamo.

