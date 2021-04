Atletica: Mei, 'piena fiducia a La Torre e al settore tecnico'

13 aprile 2021 a

Roma, 13 apr. - (Adnkronos) - “Con le mie parole sulla organizzazione dello staff tecnico che immagino per il futuro, riferite comunque all'assetto complessivo, alle strategie, e non alle persone, non ho mai inteso mettere in discussione Antonio La Torre, né coloro che fanno parte oggi della struttura tecnica". Così il presidente della Fidal, Stefano Mei, in una nota. "Gli uomini e le donne che operano in ambito tecnico hanno la mia approvazione per quanto hanno fatto sinora, oltre che la mia fiducia per il lavoro che dovranno svolgere nei prossimi mesi, in particolare in funzione dei Giochi Olimpici di Tokyo. Con La Torre, nel pieno rispetto dei reciproci ruoli, abbiamo un dialogo continuo e alla luce del sole. Devono procedere: la Federazione sostiene in pieno il loro operato”, aggiunge Mei.