Senato: Formigoni, 'ok Contenziosa a mia pensione rimedia errore clamoroso' (2)

(Adnkronos) - Formigoni si era visto revocare la pensione e il vitalizio nel 2019, in seguito alla conferma della condanna per corruzione nell'ambito del processo Maugeri-San Raffaele.

Il consiglio di presidenza di palazzo Madama aveva dato atto a una delibera approvata nel 2015 che prevede la sospensione della erogazione di pensioni e vitalizi per i parlamentari condannati in via definitiva.

La decisione di oggi, rimarca Formigoni, "riconosce quindi la fondatezza del ricorso" presentato dai suoi legali dopo il provvedimento che aveva congelato pensione e vitalizio, portandolo a vivere, come lui stesso spesso ha denunciato, in gravi ristrettezze economiche.