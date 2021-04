13 aprile 2021 a

a

a

Roma, 13 apr. (Adnkronos) - "Non ho chiamato Carlo Calenda per convincerlo perché so che quando prende una decisione difficilmente torna indietro. Ha la mia stima personale ma sta facendo un errore, gliel'ho anche detto. Quindi a Roma il Partito Democratico farà il suo percorso, con le primarie, ha persone molto valide". Così la vicesegretaria del Pd, Irene Tinagli, a Otto e mezzo su La7.