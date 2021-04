Calcio: Champions, Psg-Bayern Monaco 0-1 e parigini in semifinale**

13 aprile 2021 a

Parigi, 13 apr. (Adnkronos) - Il Bayern Monaco campione del mondo e d'Europa supera a Parigi 1-0 il Psg ma non basta per rimontare il 2-3 subito a Monaco di Baviera e in semifinale ci vanno i parigini. Partita spettacolare tra due squadre in grande condizione con un primo tempo in cui Neuer vince la sfida con Neymar grazie anche ad un paolo e una traversa colpite dal brasiliano, fino al gol al 40' di Choupo-Moting che chiude la prima frazione con i tedeschi in vantaggio. Nella ripresa il Bayern continua ad attaccare a testa bassa con il Psg pronto a colpire con i suoi tenori: Mbappè, Neymar e Di Maria. Al 78' viene anche annullato per fuorigioco millimetrico un gol di Mbappè. Poi finale concitato con la squadra di Flick più volte pericolosa soprattutto con Sanè e i francesi che ancora con Neymar sfiorano il gol. Ma la sconfitta di misura basta alla squadra di Pochettino per regalarsi una meritata semifinale di Champions League contro la vincente tra Manchester City e Borussia Dortmund.