Camera: Question time con D'Incà, Messa, Franceschini e Giorgetti (2)

(Adnkronos) - (Adnkronos) - Il ministro dello Sviluppo economico, Giancarlo Giorgetti, risponde a interrogazioni sulle iniziative per assicurare una produzione sostenibile dell'acciaio a Taranto e per il rilancio della siderurgia nazionale (Benamati – PD); sulla valutazione dei costi fissi come parametro nella definizione delle prossime misure di sostegno delle attività economiche (Molinari – Lega).

Ancora, Giorgetti risponde sulle iniziative volte a tutelare gli interessi nazionali nell'ambito della trattativa in corso in sede europea relativa alla compagnia di bandiera (Lupi - Misto-Nci-Usei- Rinascimento Adc); sulle iniziative volte a programmare un percorso di riapertura delle attività economico-produttive, anche in considerazione dei protocolli di sicurezza elaborati dalle associazioni di categoria (Masi – M5S); sulle iniziative urgenti volte a gestire la crisi di Air Italy e a tutelare i lavoratori coinvolti, anche attraverso la convocazione di un tavolo di crisi sul trasporto aereo (Lollobrigida – FdI).