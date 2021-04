Covid: Rampi (Pd), 'sì a presenza pubblico valga per tutti, anche concerti o teatro'

14 aprile 2021 a

Roma, 14 apr (Adnkronos) - "Se la fase pandemica e la situazione vaccinale, oltre che la stagione climatica, portano a una valutazione per cui è possibile realizzare a certe condizioni e in certi spazi momenti dal vivo partecipati dal pubblico, bene. Ma sia così per tutti. Non solo per un'attività, che siano gli Europei di calcio o altro. Credo che lo stesso criterio vada usato per i concerti, per il teatro e per gli altri eventi". Lo dice il senatore Roberto Rampi, capogruppo Pd in Commissione Cultura.