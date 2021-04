Ocse: in Italia Covid ha aggravato problemi strutturali, fondi Ue opportunità**

14 aprile 2021 a

Roma, 14 apr. (Adnkronos) - "Molti degli attuali problemi strutturali dell'Italia sono stati aggravati dalla crisi Covid-19". E' quanto emerge dal rapporto dell'Ocse 'Going for Growth 2021' che è stato illustrato oggi. "La priorità fondamentale per la ripresa è migliorare l'efficienza della pubblica amministrazione in particolare per quanto riguarda la governance degli investimenti pubblici e un migliore coordinamento e attuazione tra i diversi livelli di governo". L'uso efficace dei fondi disponibili del Next Generation Eu "è essenziale per realizzare i vantaggi delle riforme strutturali".