Roma, 14 apr. (Adnkronos) - E' iniziato il Consiglio dei ministri a Palazzo Chigi. Non è detto che ci sia già oggi il via libera all nuovo scostamento di bilancio, che potrebbe anche essere approvato, assieme al Def, nei prossimi giorni. Non è escluso, infatti, che nella riunione di oggi ci sia solo uno scambio di vedute sui due documenti. All'ordine del giorno figura solo un generico 'varie ed eventuali'.