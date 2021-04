Milano: furti in un centro smistamento, due arresti

14 aprile 2021 a

Milano, 14 mar. (Adnkronos) - Due persone, addette in un centro di smistamento a Carpiano, in provincia di Milano, sono state arrestate dalla polizia per aver rubato oggetti di valore dai pacchi in transito. Lo scorso febbraio un'azienda di spedizioni aveva denunciato alla polizia postale numerosi furti di cellulari, gioielli e altri oggetti di valore, sottratti durante la lavorazione di pacchi nel centro di smistamento di Carpiano.

Durante un'operazione di osservazione, gli agenti hanno notato due persone, che con un taglierino aprivano un pallet contenente una spedizione di cellulari, rubandone quattro pacchi. Poi li portavano nelle loro auto. Gli agenti sono quindi intervenuti e li hanno arrestati. Nelle abitazioni dei fermati venivano trovati altri pacchi contenenti cellulari.