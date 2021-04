Kaspersky rileva un exploit zero-day in Desktop Window Manager

14 aprile 2021 a

(14 aprile 2021) -

Milano, 14 aprile 2021. All'inizio del 2021, i ricercatori di Kaspersky, dopo un'analisi approfondita dell'exploit

Per vulnerabilità zero-day si intende un bug software sconosciuto. Prima di essere identificati consentono agli attaccanti di condurre attività dannose in incognito, con conseguenze inaspettate e disastrose.

Nel mese di febbraio gli esperti di Kaspersky hanno analizzato

Secondo i ricercatori, questo exploit è stato utilizzato in the wild da diversi threat actor. Si tratta di una Escalation of Privilege (EoP) individuato in Desktop Window Manager, che permette agli attaccanti l'esecuzione arbitraria di codice sul dispositivo della vittima.

È probabile che l'exploit venga utilizzato insieme ad altri exploit del browser per non essere rilevato dalla sandbox o per ottenere privilegi di sistema ed effettuare ulteriori accessi.

L'indagine preliminare di Kaspersky non ha rilevato l'intera catena di infezioni per cui non è ancora chiaro se l'exploit venga utilizzato con un altro zero-day o distribuito sfruttando vulnerabilità note per cui era già stata predisposta una patch.

"Lo zero-day è stato subito identificato dalla nostra tecnologia avanzata di prevenzione degli exploit e dai relativi registri di rilevamento. Infatti, le tecnologie di protezione degli exploit che abbiamo recentemente integrato nei nostri prodotti hanno rilevato diversi zero-day, dimostrando la loro efficacia più volte. Continueremo a proteggere i nostri utenti migliorando le nostre tecnologie e lavorando con vendor di terze parti per distribuire patch per le vulnerabilità note, rendendo internet più sicuro per tutti", ha dichiarato Boris Larin, esperto di sicurezza di Kaspersky.

Maggiori informazioni su BITTER APT e IOC sono disponibili su richiesta per i clienti del servizio Kaspersky Intelligence Reporting:

Una patch per la vulnerabilità Escalation of Privilege CVE-2021-28310 è stata

I prodotti di Kaspersky rilevano questo exploit con i seguenti nomi:

• HEUR:Exploit.Win32.Generic

• HEUR:Trojan.Win32.Generic

• PDM:Exploit.Win32.Generic

Per proteggersi da questa minaccia, Kaspersky raccomanda di:

• Installare le patch per nuove vulnerabilità non appena disponibili per evitare che i threat actor le possano sfruttare.

• Dotarsi di una

• Fornire ai team SOC l'accesso alla più recente threat intelligence (TI).

• Oltre ad adottare una protezione di base per gli endpoint, implementare una soluzione di sicurezza di livello aziendale che rilevi le minacce avanzate a livello di rete nella fase iniziale, come

Maggiori dettagli sui nuovi exploit sono disponibili su

Per scoprire quali tecnologie hanno rilevato questo e altri zero-days in Microsoft Windows, è possibile iscriversi a un

