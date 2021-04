Sport: Petrucci e Manfredi, 'pubblico a Europei segnale speranza, ora ok basket e pallavolo'**

14 aprile 2021 a

Roma, 14 apr. (Adnkronos) - La Federazione Italiana Pallavolo e la Federazione Italiana Pallacanestro, nelle persone dei presidenti Giuseppe Manfredi e Giovanni Petrucci, "esprimono la propria soddisfazione per la notizia apparsa sugli organi di informazione nel pomeriggio di ieri riguardante il via libera del Governo sulla presenza del pubblico, seppur in numero ridotto, durante le gare dei Campionati Europei di calcio in programma allo stadio Olimpico". La Fipav e la Fip "ritengono che l'autorizzazione ricevuta dalla Figc rappresenti un segnale di speranza per l'intero movimento sportivo nazionale, ma allo stesso tempo chiedono con altrettanta serenità ma chiarezza, analogo provvedimento per le due discipline che rappresentano tra gli sport di squadra le più importanti realtà dopo il calcio".