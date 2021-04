14 aprile 2021 a

Roma, 14 apr. (Adnkronos) - E' terminato il Consiglio dei ministri a Palazzo Chigi, dopo meno di due ore. Il via libera allo scostamento di bilancio di 40 miliardi e al Def arriveranno in un nuovo Cdm, che si terrà forse già domani, in attesa che sia chiuso il Documento di economia e finanza.