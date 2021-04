Covid: Moratti, 'Lombardia prima regione Italia a mettere in sicurezza Rsa con vaccini'

14 aprile 2021 a

Milano, 14 apr. (Adnkronos) - "Proprio due settimane fa il Pio Albergo Trivulzio, così tragicamente toccato dalla pandemia, ha raggiunto il traguardo di zero contagi". Lo sottolinea la vicepresidente e assessore al Welfare della Regione Lombardia, Letizia Moratti, in visita al Pio Albergo Trivulzio a Milano. Un risultato ottenuto con la vaccinazione degli ospiti e del personale sanitario delle tre sedi (Pat, Principessa Jolanda e Frisia) che hanno aderito alla campagna. "Tutti sono stati coperti con la prima dose - ha aggiunto Moratti - e ormai quasi tutti anche con la seconda. Siamo la prima Regione italiana a raggiungere questo duplice obiettivo mettendo al sicuro le residenze per anziani".