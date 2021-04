Egitto: Bellanova, 'sì convinto a cittadinanza a Zaki, grazie Segre'

14 aprile 2021 a

Roma, 14 apr. (Adnkronos) - "In aula al Senato ho votato convintamente la mozione per concedere la cittadinanza italiana a Patrick Zaki. E voglio ringraziare la senatrice Segre per aver scelto, nonostante le difficoltà provocate dalla pandemia, di essere anche lei qui oggi con noi per condividere un momento e un voto così significativo". Lo scrive Teresa Bellanova di Iv su Fb.

"Questo giovane studente, imprigionato in modo iniquo per la sua battaglia a difesa dei diritti umani, è uno di noi. Arrivato in Italia per studiare e formarsi, un anno fa è stato arrestato nel suo Paese solamente perché chiedeva il rispetto di principi e valori che sono anche i nostri valori. Per questo vogliamo che sia cittadino italiano e per questo non smetteremo di chiedere la sua liberazione".