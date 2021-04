Covid: Ali, 'fiere libro si focalizzino su promozione lettura e formazione per addetti'

14 aprile 2021 a

Roma, 14 apr. (Adnkronos) - Le fiere del libro si focalizzino sulla promozione della lettura e sulla formazione degli addetti della filiera. E' quanto chiede l'Ali, l'Associazione Librai italiani aderente a Confcommercio, in una nota nella quale ricorda che "nei prossimi mesi, auspicabilmente ripartiranno anche le grandi fiere del libro" sottolineando la necessità che "questa ripartenza in un momento di crisi e incertezza può essere l'occasione per riflettere sul ruolo delle fiere nella crescita della lettura nel nostro Paese e sul contributo complessivo al mondo del libro". Un invito che arriva alla luce del fatto che occorre "anche lavorare per creare maggiori spazi e occasioni di aggiornamento e formazione per tutti gli attori della filiera del libro".

“Il governo, le regioni e le istituzioni tutte - è l'appello di Paolo Ambrosini, presidente di Ali Confcommercio - hanno oggi una grande occasione per aiutare la filiera del libro a fare un altro passo avanti e cogliere così da questo momento di difficoltà e incertezza l'opportunità per aiutare il Paese a crescere ancora di più nella lettura e la filiera in competenze e conoscenza: sarà certamente un bel modo di investire i soldi pubblici”.

"I momenti di crisi - afferma l'Ali - racchiudono sempre delle opportunità: è quanto avvenuto l'anno scorso quando, con il riconoscimento del libro bene essenziale, è cambiato profondamente l'andamento del mercato del libro. Come risulta dall'indagine Aie (Associazione Italiani Editori) infatti c'è stata una crescita del 2,4%, recuperando tutte le perdite accumulate nei mesi di chiusura più dura, seppure con una forte crescita del canale di vendita online".