Pd: Morassut, 'le Agorà occasione per restituirgli un'anima'

Roma, 14 apr. (Adnkronos) - "Il Pd è in evidente declino. Cosa ha tolto l'anima alla sinistra? Quel popolo perduto di cui parla Tronti, si è smarrito perchè in questi ultimi 20 anni si è disgregata la nostra base sociale". Lo dice Roberto Morassut alla presentazione del manifesto Le Agorà, promosso da Goffredo Bettini. "Io penso che Agorà' sia una zona franca in un momento tra i più difficili della sinistra e del Pd negli ultimi anni", dobbiamo "ridare un'anima e un'espressività al nostro agire".