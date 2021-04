Kate Moss è protagonista dell'ultima campagna di Self-Portrait, con una serie di ritratti ad opera di Nigel Shafran

14 aprile 2021 a

LONDRA, 14 aprile 2021 /PRNewswire/ -- Il brand di moda londinese Self-Portrait ha presentato oggi la sua ultima campagna con una serie di ritratti con la modella inglese Kate Moss mentre indossa alcuni dei modelli più apprezzati del brand e rivela i pezzi chiave della pre-collezione autunno/inverno 2021.

Questa campagna dà vita a una collaborazione mai vista prima: Kate Moss per la prima volta nella sua carriera viene ritratta dalla leggendaria fotografa britannica Nigel Shafran. Le immagini, scattate nel Gloucestershire, catturano il mood del momento, pervaso di speranza per il nostro imminente ritorno nel mondo. La campagna ritrae Kate Moss nella sua forma più naturale, con scatti spontanei realizzati da Nigel durante la giornata trascorsa insieme.

Accomunati da uno spirito allegro e da un'irriverenza tipicamente british, Self-Portait e Kate Moss collaborano per la prima volta, dando vita all'anima solare del brand e delle sue collezioni.

Il lancio della campagna coincide con l'arrivo della pre-collezione autunno/inverno 2021 del brand, sia online suself-portrait-studio.com, sia nei negozi, tra cui il flagship store di Self-Portrait a Londra, che ha riaperto le sue porte all'inizio di questa settimana.

Han Chong ha dichiarato: "Se mi chiedete chi sintetizza lo spirito femminile e di Self-Portrait, è ed è sempre stata, Kate Moss. Il suo grande appetito per la vita e la sua allegria contagiosa sono ciò che caratterizza le donne che ho in mente mentre disegno le mie collezioni: c'è questo senso di libertà, di naturalezza, di apertura alla vita. È questo atteggiamento a ispirare il mio lavoro ora più che mai, nel momento in cui il mondo si prepara a emergere dal confinamento, con uno scopo rinnovato. Lavorare con Kate è stata una gioia indescrivibile: sul set ho riso molto più di quanto abbia fatto in tutto lo scorso anno! È una professionista assoluta che indossa i modelli in maniera disinvolta e istintiva. È stato un onore collaborare con lei, un sogno che è diventato realtà."

Kate Moss ha dichiarato: "Ciò che adoro di Self-Portrait è il loro stile unico e la loro versatilità, in grado di attrarre molte donne diverse. Han disegna abiti per la donna moderna e io amo il suo approccio al processo creativo. Quando mi hanno chiesto di collaborare a questa campagna, ne sono stata entusiasta. Adoro davvero le immagini che abbiamo creato insieme.

La pre-collezione autunno/inverno 2021 è composta da capi raffinati per il giorno e la sera, che si distinguono per i tessuti morbidi e le silhouette semplici. La collezione è ora disponibile online su self-portrait-studio.com, nei negozi di Self-Portrait in tutto il mondo e nella rete globale di rivenditori partner.

Dalla brava ragazza all'icona british: Kate Moss sostituisce l'attrice Phoebe Dynevor che aveva partecipato alla sua prima campagna di moda in occasione della collezione autunno/inverno di Self-Portait.

Fondata a Londra nel 2013 da Han Chong, Self-Portrait è diventata sinonimo di empowerment della donna moderna attraverso un abbigliamento funzionale per il giorno e la sera. Il marchio è inoltre fortemente impegnato a sostenere i talenti creativi britannici attraverso una serie di iniziative, tra cui un programma di borse di studio con Central Saint Martins.

