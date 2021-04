Covid: in Lombardia 2.153 casi e 85 vittime, calano ancora ricoverati

14 aprile 2021 a

Milano, 14 apr. (Adnkronos) - In Lombardia ci sono 2.153 nuovi casi di Covid19 e le vittime del virus nelle ultime 24 ore sono state 85. Gli attualmente positivi sono in calo costante e a oggi sono poco più di 70mila in tutta la regione.

Secondo i dati del bollettino nazionale, i guariti sono stati 3.345 da ieri e sono calati ancora i ricoverati, sia nei reparti che in terapia intensiva. Nel primo caso, i pazienti Covid in ospedale sono 5.589, 138 in meno della vigilia. A fronte invece di 30 ingressi in intensiva, i posti letto occupati sono 781, 6 in meno di ieri.