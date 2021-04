Regeni: Fico, 'da nuove testimonianze fiducia per scoperta responsabilità'**

14 aprile 2021 a

Roma, 14 apr. (Adnkronos) - "Le nuove testimonianze raccolte dalla Procura di Roma sul caso di Giulio Regeni rappresentano un segnale importantissimo. Sono un contributo essenziale per rimuovere la cappa di ombre, depistaggi e falsità che impedisce di fare piena luce su quanto accaduto al nostro ricercatore. Il trascorrere del tempo, anziché portare all'oblio, restituisce pezzi di verità e testimonianze di chi ha visto o sentito qualcosa. Gli ulteriori elementi probatori acquisiti nei confronti dei quattro appartenenti agli apparati di sicurezza egiziani infondono fiducia sul fatto che si possa andare fino in fondo permettendo di chiarire non solo la dinamica del sequestro ma anche di individuare le responsabilità dirette o indirette per le torture inflitte a Giulio, per la decisione di ucciderlo e per il trasporto del suo corpo ai bordi dell'autostrada fra Il Cairo e Alessandria". Lo scrive su Facebook il presidente della Camera, Roberto Fico.

"La morsa dunque si stringe, i depistaggi emergono ogni giorno di più per ciò che sono stati, e le bugie dello Stato egiziano suonano sempre più offensive, inaccettabili e imbarazzanti. Ancora grazie ai magistrati romani -conclude Fico- per il lavoro costante e meticoloso portato avanti. L'Egitto sappia che lo Stato italiano farà luce fino in fondo".