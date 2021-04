Giustizia: Bartolozzi (Fi), 'maratona in Aula camera per commissione inchiesta'

14 aprile 2021 a

Roma, 14 apr. (Adnkronos) - "Iniziata la mia maratona in Aula per la immediata costituzione di una commissione di inchiesta sul cosiddetto caso Palamara”. Lo ha annunciato la deputata di Forza Italia Giusi Bartolozzi, intervenendo a fine seduta.

“Andrò avanti cosi per ogni seduta, portando all'attenzione della Camera -ha spiegato- l'urgenza del provvedere. La magistratura ha dimostrato di avere anticorpi, attivando i dovuti procedimenti sia in sede disciplinare che in sede penale. E' giunto il tempo che la politica faccia la propria parte istituendo la commissione di inchiesta, per come Forza Italia richiede da oltre un anno. Confido che altri colleghi, in maniera trasversale, si uniscano alla maratona, così sensibilizzando le presidenze delle competenti commissioni che, ad oggi, hanno oltremodo procrastinato la calendarizzazione della nostra proposta di legge”.