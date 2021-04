Covid: Heinz Beck, 'aprire ristoranti ma gestire virus per non dover chiudere più'**

14 aprile 2021 a

Roma, 14 apr. (Adnkronos) - "Sono felice se si riuscirà a riaprire ma è molto più importante riuscire a non chiudere di nuovo". Così, all'Adnkronos, Heinz Beck, sulla possibilità che a breve i ristoranti possano riaprire la sera e all'aperto. "Non sono un medico - sottolinea lo chef tedesco della Pergola - ma ciò che so è che bisogna gestire il virus in modo tale da non dover essere costretti a chiudere nuovamente".

"E' necessario andare avanti in sicurezza e penso che i vaccini siano la vera soluzione. Dovunque si è vaccinato la curva epidemica è scesa. Speriamo per davvero che, a partire da questo dato, possa avere inizio la ripresa".