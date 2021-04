14 aprile 2021 a

Roma, 14 apr. (Adnkronos) - "Oggi Lega e Forza Italia hanno provato due volte la reunion con Fdi. Sono andati sotto in aula sulla Borsa e il loro blitz sulla presidenza della Commissione Lavoro respinto. Vi do una notizia: c'è un nuovo governo, una nuova maggioranza. Fatevene una ragione, Salvini in testa". Lo scrive Filippo Sensi del Pd su twitter.