Innovaway-Krt, per clienti retail intesa verso internazionalizzazione

Roma, 15 apr. (Labitalia) - Innovaway diventa la prima impresa italiana a siglare una partnership con Koel retail technology, azienda belga da oltre vent'anni specializzata nell'automazione della vendita al dettaglio. In virtù dell'accordo sottoscritto, i clienti avranno il vantaggio di avere un unico interlocutore che potrà gestire gli interventi e le richieste per chi opera sullo scenario mondiale. Prima d'ora le attività sul territorio nazionale erano lasciate a discrezione dell'it del cliente, creando disomogeneità nei servizi. Invece adesso, sfruttando la partnership in essere, si hanno un'offerta e un portfolio disponibile molto più ampi, potendo anche contare sulla spiccata visione orientata al digital retail di entrambe le aziende. L'intesa con Koel retail technology risponde alla necessità sempre più impellente di avere un unico affidabile partner, in grado di fornire una copertura internazionale con i servizi di desk multilingua e con i servizi on-site multi countries tipici del mercato retail. A questi benefici si aggiunge la presenza di una sede dislocata nel nord Europa in grado di coprire le esigenze dei clienti per attività di preparazione delle macchine in loco, spedizioni e procurement. La società belga ha già un footprint importante nel mercato retail di riferimento e la partnership arriva dopo una proficua collaborazione sperimentata da tempo su alcuni clienti del settore retail & luxury.

"Per Innovaway - dichiara il direttore generale Antonio Burinato - si tratta di un passo importante verso l'internazionalizzazione al servizio dei clienti retail. Con questa intesa si rafforza ulteriormente l'offerta verticale di service management a livello global della Market unit retail & luxury. Si punta così in modo deciso a un'espansione nel Nord Europa e nel Regno Unito anche grazie alla sua organizzazione commerciale locale, dedicata al business development e l'imminente apertura di una nuova sede in Olanda". Koel retail technologies vanta oltre vent'anni di esperienza nel Benelux per l'automazione della vendita al dettaglio e offre servizi orientati all'hardware procurement, come depot, warehouse, staging e hangaring per diversi brand del mondo retail e dell'Alta Moda come Nike, Hilfiger, Converse e GStar, occupandosi anche dello stoccaggio presso i propri magazzini dei prodotti pronti per essere inviati e installati nei punti di vendita.

"Innovaway per noi - dichiara il managing partner di Koel retail technologies krt Stijn Reunis - rappresenta un partner perfetto con la sua unità di mercato retail dedicata, che copre funzionalità specifiche come desk multilingue e capacità di supporto internazionale in loco, ma anche con soluzioni completamente orientate al mercato digitale e completamente omnichannel compliant; insieme saremo in grado di offrire a un rivenditore un'offerta a 360 gradi, compiendo uno step ulteriore rispetto ai già ottimi progressi compiuti fin qui". Il gruppo Innovaway vanta un fatturato aggregato di 50 milioni, più di 1100 dipendenti ed è attivo in 7 sedi differenti. Offre soluzioni e servizi ict innovativi, sviluppati con tecnologie all'avanguardia. Tra i 150 clienti annovera realtà internazionali nel settore del retail e luxury, oltre che dell'industria, dei servizi, del finance, trasporti e settore pubblico.