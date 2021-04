15 aprile 2021 a

Mosca, 15 apr. (Adnkronos) - L'inviato del Cremlino per l'Afghanistan, Zamir Kabulov, ha anticipato l'avvio di contatti diretti con la sua controparte Usa, Zalmay Khalizad. "Abbiamo in programma contatti. Non appena definiamo una data, la annunceremo", ha dichiarato Kabulov, citato dall'agenzia Tass.