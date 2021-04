15 aprile 2021 a

a

a

Roma, 15 apr. (Adnkronos) - Il Consiglio dei ministri in programma alle 14.30 per dare il via libera al Def e alla richiesta di un nuovo scostamento di bilancio è stato anticipato di 15 minuti. Una comunicazione è arrivata da pochi minuti ai ministri per informarli che è Cdm "è anticipato alle ore 14.15".