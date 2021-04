Pd: Letta domani incontra i Radicali Italiani

15 aprile 2021 a

Roma, 15 apr (Adnkronos) - Si svolgerà domani alle 15 presso il Nazareno l'appuntamento del segretario Massimiliano Iervolino e il presidente Igor Boni di Radicali Italiani con Enrico Letta. Lo rendono noto gli stessi Radicali Italiani.

"L'incontro sarà, tra le altre cose, l'occasione per discutere le riforme puntuali che i Radicali presentano al Pd per rafforzare la democrazia nel nostro Paese e il Manifesto per le Città Democratiche e Antiproibizioniste in vista delle elezioni amministrative", spiegano ancora.