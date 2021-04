Caos procure: giudice Angioni, 'presidente Anm ha sbagliato a omissare gli atti, lasci subito'

15 aprile 2021 a

Palermo, 15 apr. (Adnkronos) - "Sa qual è il problema? Noi non siamo persone che vanno al club a passare il tempo, siamo stati mandati all'Anm come magistrati indipendenti per tutelare le ragioni dei colleghi che non vogliono essere coinvolti nella 'correntocrazia'. E il presidente Santalucia, omissando quegli atti, ha sbagliato. Per questo chiediamo le sue dimissioni. Immediate". A parlare, in una intervista all'Adnkronos, è la giudice Maria Angioni, uno dei quattro componenti del Comitato direttivo dell'Anm che ha chiesto le dimissioni del presidente Giuseppe Santalucia. I quattro, Giuliano Castiglia, Maria Angioni, Andrea Reale e Ida Moretti, eletti per la Lista ArticoloCentouno, contestano a Santalucia di avere voluto “insabbiare” alcune “questioni generali poste dal disvelamento delle chat di Luca Palamara”.

In particolare, i magistrati si riferiscono a una parte del provvedimento autorizzativo arrivato da Perugia, dove è imputato Palamara, che riguarda un magistrato che, nel frattempo, si è dimesso dall'Anm, e che ha chiesto al Gup del Tribunale di Perugia "la cancellazione ex art. 3, 5, 12 e 14 D.Lgs. 51/18" delle chat intercorse e registrate fra sé e Luca Palamara. "Il presidente dell'Anm ci ha mandato degli atti omissati - spiega Angioni - mentre l'autorità giudiziaria di Perugia li aveva mandati all'Anm senza omissis. E quegli omissis riguardavano un fatto politicamente grave, cioè che molti magistrati coinvolti nelle chat di Palamara si stanno dimettendo dall'Anm per sottrarsi, in questo modo, avvalendosi di un articolo dello Statuto, al procedimento disciplinare interno. E questo tema non è mai stato portato a Cdc, cioè al nostro Parlamentino. Perché il Cdc ha un potere di accertare se la persona che si dimette è già sotto procedimento disciplinare, e può bloccarne le dimissioni".

Non facendo più parte dell'associazione, infatti, il magistrato intercettato con Palamara non si sarebbe più dovuta sottoporre al giudizio dei probiviri. Salvo, ed è proprio quello che sottolinea la giudice Angioni, l'attivazione dell'art. 7 dello statuto Anm che consente “al Comitato direttivo centrale di sospendere gli effetti delle dimissioni presentate dai soci sottoposti a procedimenti disciplinari”.