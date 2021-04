Musica: Achille Lauro, 'fra me e Renato Zero paragone sbagliato, ognuno unico e originale'**

15 aprile 2021 a

a

a

Roma, 15 apr. (Adnkronos) - "Sono d'accordo con Renato che di Renato Zero ce n'è uno solo, ma così come anche di Achille Lauro. Siamo due identità distinte e il paragone è sbagliato. Per quanto il costume ci accomuni ognuno di noi ha dato qualcosa di unico e originale". Nel corso della presentazione del suo ultimo album, 'Lauro', in uscita domani, il sesto di inediti a due anni di distanza dal precedente', Achille Lauro, sollecitato dai giornalisti, torna sulla polemica innescata dalle dichiarazioni del cantautore romano che mesi fa, rispondendo ad una domanda su Lauro aveva dichiarato: "Con le piume e le pailettes non giocavo certo a fare il clown della situazione, ma cercavo di attirare l'attenzione su di me per permettere alle mie canzoni, che trattavano argomenti delicati e pesanti, di fare breccia".

Renato Zero aveva poi sottolineato come lui cantasse nelle periferie. "Le periferie? Io ci sono cresciuto e sono molto vicino, i miei amici vivono ancora lì - sottolinea Lauro - Con la mia musica cerco anche di aiutare, ma non lo sto a sbandierare le cose che facciamo nella nostra vita privata sul sociale, siamo contenti che restino là perché l'importante è fare più che dirlo".