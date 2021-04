Tv: ospiti-top per Carlo Conti, su Rai1 con ‘Top Dieci'

15 aprile 2021 a

Roma, 15 apr. (Adnkronos) - Giorgia e Rita Pavone ospiti musicali e Christian De Sica, Nancy Brilli e Massimo Boldi che sfidano Loretta Goggi, Paola Minaccioni e Cesare Bocci: torna ‘Top Dieci', il varietà-gioco di Rai1 condotto da Carlo Conti e dedicato ai gusti degli italiani, in onda per sei prime serate da venerdì 23 aprile. Dunque, personaggi-top, per il ritorno di un programma atteso dopo il successo dello scorso anno, e anche molte novità, "tra cui la scenografia - racconta Conti - e uno studio tutto per ‘Top Dieci', all'Auditorium del Foro Italico di Roma. Ci saranno ben 18 persone nel pubblico, che possono essere d'aiuto con i loro suggerimenti agli ospiti ma che non vedremo. Di sicuro non vedremo i manichini, ma i 10 ragazzi del balletto che ravviveranno la trasmissione, ad eccezione di un Leonardo Di Caprio ‘cartonato' che vedremo nella prima puntata e che sarà il protagonista ‘un po' rigido' di un gioco, assieme ad altri 4 attori hollywoodiani che per ora non possono venire dagli Stati Uniti, ma in questo modo li abbiamo lo stesso in studio. Magari l'anno prossimo li avremo in carne e ossa, così come l'orchestra”.

“Importante è fare un buon prodotto – aggiunge il conduttore - che possa mettere i vari componenti di una famiglia a guardare la stessa cosa nello stesso momento. Questo è il mio vero obiettivo. Il lavoro con gli autori è stato ottimo tra le cose che mi divertono di più sono le curiosità, come il rapporto uomini-donne e il costume e le abitudini degli italiani. Non vivo il mio lavoro come una sfida - dice ancora Conti - non vivo la tensione dei dati di ascolto, non mi angoscio, preferisco la soddisfazione di aver fatto un lavoro con impegno e onestà".