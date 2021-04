Governo: Salvini, 'non semplice governare con Pd e Speranza ma è necessario'

15 aprile 2021 a

a

a

Milano, 15 apr. (Adnkronos) - "Non è semplice governare con il Pd e Speranza ma è necessario. Essere al governo permette di decidere anche come spendere i soldi che riceveremo dall'Europa. Ripeto stare con Speranza e con il Pd non è la cosa più semplice del mondo, ma era giusto fare così". Lo ha detto il leader della Lega, Matteo Salvini, in collegamento telefonico a Orario continuato' su Antenna 3. “Se considerassimo i dati scientifici di oggi, i vecchi soliti parametri considerati da sempre, undici regioni sarebbero gialle: diminuiscono contagi e ricoveri. Stando alla scienza, e non è la scienza decisa da Speranza, dovremmo tornare a vivere. E invece Speranza continua a dire riapriamo fra un mese. Speranza ignora i sacrifici degli italiani. Sapete quanti danni psichiatrici stanno facendo ai nostri figli e nipoti?", continua Salvini.