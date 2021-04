Covid: Meloni, 'non è più tempo di Speranza ma di coraggio'**

15 aprile 2021 a

Roma, 15 apr. (Adnkronos) - "Fratelli d'Italia denuncia da tempo l'incompetenza e l'inadeguatezza di Roberto Speranza nel ricoprire l'importante e delicato incarico di ministro della Salute, soprattutto in questo momento storico: dalla gestione fallimentare e disastrosa della pandemia alle imprese stremate a causa delle chiusure insensate e continue. Fdi presenterà una mozione di sfiducia nei suoi confronti e vediamo chi si assumerà la responsabilità di tenerlo ancora al suo posto. Non è più tempo di Speranza, ma di coraggio". Lo scrive in un post su Facebook Giorgia Meloni, presidente di Fratelli d'Italia.