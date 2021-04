Covid: Bellanova, 'arrivato momento di programmare ripartenze'

15 aprile 2021 a

Roma, 15 apr. (Adnkronos) - "Gradualità e sicurezza: devono essere le parole d'ordine di questo tempo e le chiavi di volta per restituire fiducia e normalità al Paese e ossigeno a quei settori drammaticamente colpiti e messi in ginocchio dalla pandemia". Lo scrive Teresa Bellanova di Iv su Fb.

"Con il procedere della campagna vaccinale, mentre continua l'impegno del governo per ridurre, limitare e auspicabilmente azzerare i ritardi, aumentare le forniture, mettere in sicurezza le persone fragili e maggiormente a rischio, adesso è arrivato il momento di programmare le ripartenze per ridare respiro a migliaia di lavoratori e imprese dopo un anno durissimo".

"Dai luoghi della ristorazione alla cultura, il percorso da intraprendere deve essere delineato in modo rapido e puntuale. Per questo, e a maggior ragione, avanti con i vaccini senza difformità da regione a regione, da territorio a territorio, ma con la stessa determinazione, qualità, capacità di incidere sulle criticità. Ridurre i contagi è passo necessario per programmare il rilancio in tutta sicurezza. Si può fare, si deve fare".