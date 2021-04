Pd: Martelli, 'i reggi moccolo di Conte fanno una corrente contro Letta' (2)

15 aprile 2021 a

(Adnkronos) - (Adnkronos) - "O, forse, in quei “diversi motivi” per cui ai socialisti non sono stati “corrisposti adeguati consensi” c'entra qualcosa il giubilo vergognoso e la campagna di odio e di denigrazione morale con cui i comunisti italiani hanno accompagnato il tintinnar di manette e la persecuzione capitalistica, giudiziaria e giornalistica di Craxi e del PSI?", chiede Martelli.

"Per un secolo ci avete accusato di essere pusillanimi perché ci limitavamo a riformare il capitalismo e a costruire lo Stato sociale mentre voi volevate abbatterlo -sottolinea l'esponente socialista-. Caro Bettini, hai impiegato trent'anni dopo lo storico decesso dell'89, trent'anni per accorgerti che il comunismo era morto, trent'anni per scoprirti socialista e invitarci a entrare nella tua Agorà o campo che sia".

"Scusa la franchezza ma il tuo invito è per “diversi motivi” irricevibile: non ultimo il sospetto che la chiamata alle armi anticapitalista sia solo la maschera di una nuova corrente del PD, la corrente dei nostalgici reggi moccolo di Giuseppe Conte e del suo nuovo Movimento", conclude.