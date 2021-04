Tv: Mario Giordano, 'mia troupe aggredita con catene di ferro, siamo al far west'** (2)

15 aprile 2021 a

a

a

(Adnkronos) - "Se io rubo una macchina mi fanno scendere dalla macchina, e mi obbligano a restituirla al legittimo proprietario -sottolinea Giordano all'Adnkronos - Perché in questo caso non succede lo stesso all'occupante abusivo? E' vero che tutte le persone hanno diritto a un tetto, ma non a scapito di chi è proprietario privato. Deve essere lo Stato che garantisca, dato che noi paghiamo tutti le tasse, una casa a chi ne ha bisogno". Perché io devo far parte di uno Stato e pagare le tasse a uno Stato che poi non è in grado di garantire la sicurezza personale delle persone e dei beni privati? Lo Stato esiste per questo", si domanda in conclusione il giornalista.