Covid: Mura (Pd), 'riapertura attività avvenga in sicurezza per lavoratori'

15 aprile 2021 a

a

a

Roma, 15 apr. (Adnkronos) - "La ripresa progressiva e programmata di molte attività dovrà avvenire con massima cura alla sicurezza dei lavoratori. Siamo in un crinale delicato in cui le regole e il loro rispetto saranno essenziali. La commissione lavoro ha chiare le priorità su cui focalizzare sempre più attenzione ed energie a non lasciare indietro nessuno”. Così la presidente della commissione Lavoro della Camera Romina Mura, in merito alla riapertura delle attività economiche fermate dalla pandemia.

“Dobbiamo arrivare attrezzati alla prova del ritorno a una nuova normalità in cui – spiega la parlamentare - ci siano le garanzie di un ammortizzatore sociale universale e un sistema di politiche attive del lavoro aggiornate alle richieste del mercato. Confido che con trasversale impegno continueremo a farci particolare obbligo di creare le condizioni per recuperare il divario tra il Nord e il Sud del Paese facendoci carico – conclude Mura - delle pesanti perdite dal lavoro di donne e giovani, un dramma nel dramma”.