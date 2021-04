Ruby ter: accolta richiesta difesa Berlusconi, rinviata udienza il 22 aprile a Siena** (2)

15 aprile 2021 a

a

a

(Adnkronos) - Il processo senese è stato originato da un fascicolo trasmesso dal tribunale di Milano a quello della città toscana nel 2017 per competenza territoriale. Per i pm milanesi a Siena sarebbe stato completato il pagamento effettuato da Berlusconi a Danilo Mariani, pianista delle feste di Arcore, per indurlo, secondo l'accusa, a rendere testimonianze edulcorate sulle serate a villa San Martino.

Sempre secondo l'accusa, i bonifici effettuati da Berlusconi a Mariani come 'rimborsi spesa', circa 170 mila euro dal 2011 al 2013, sarebbero stati pagamenti per indurre il pianista a falsa testimonianza. La procura di Siena, con la pm Valentina Magnini, ha chiesto la condanna di Berlusconi a 4 anni e 2 mesi, e di Mariani a 4 anni e 6 mesi.