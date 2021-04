Governo: parlamentari AC, 'raccoglieremo firme sfiducia Speranza in Senato'

15 aprile 2021 a

Roma, 15 apr (Adnkronos) - "Apprendiamo che altre forze in queste ore stanno seguendo il nostro esempio e, come noi abbiamo già annunciato pubblicamente nei giorni scorsi, presenteranno una mozione di sfiducia nei confronti del ministro Speranza". Lo dichiarano i deputati e i senatori di l'Alternativa C'è.

"Tali mozioni- sottolineano i parlamentari- sono ammissibili solo se sottoscritte da un decimo dei senatori o dei deputati. Poiché le responsabilità di Speranza sono gravi e ne va della salute della popolazione, responsabilità che il ministro condivide con la disastrosa organizzazione sanitaria regionale, ci faremo carico di reperire le firme necessarie da parte di tutti coloro che sono pronti a riconoscere tali attribuzioni, a prescindere dalla forza politica a cui appartengono".

"La salute viene prima di ogni ideologia e il ministro Speranza non è riuscito a garantirla, visto che siamo il secondo Paese europeo per numero di morti in rapporto alla popolazione”, concludono.