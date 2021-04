Rai: assemblea Tgr Lombardia, 'preoccupazione per mancato turn-over montatori e tecnici'

15 aprile 2021 a

Roma, 15 apr. (Adnkronos) - "L'assemblea della Tgr Lombardia, riunita online nel rispetto delle normative anti-Covid, esprime preoccupazione per il mancato turn-over dei montatori e dei tecnici che hanno lasciato l'azienda in questi mesi o la lasceranno nei prossimi. Un pessimo segnale per il futuro del Centro di Produzione Rai di Milano". E' quanto si legge sul documento dell'assemblea Tgr Lombardia approvato all'unanimità.

"Già ora - si legge ancora - il montaggio di diverse rubriche e servizi avviene in appalto, non ripristinare l'organico significa aumentare il ricorso all'esternalizzazione e di conseguenza incrementare i costi per l'azienda. Nelle scorse settimane per la carenza di organico dell'ingest si sono creati disservizi. L'assemblea della Tgr Lombardia condivide le ragioni dello sciopero proclamato dalle Rsu e chiede che l'azienda proceda a coprire i vuoti di organico, anche con operatori per l'area news con un concorso per titoli ed esami".

"Inoltre - conclude il documento - la mancanza di personale non consente l'utilizzo di montatori e tecnici del Centro per i collegamenti in diretta con gli zainetti, come invece avviene nelle altre sedi e negli altri centri, con ulteriore aggravio dei costi per il ricorso agli appalti".