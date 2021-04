Roma: riparte tavolo centrosinistra, nuova riunione su primarie**

15 aprile 2021 a

Roma, 15 apr (Adnkronos) - Riparte il tavolo del centrosinistra a Roma, con primo punto all'ordine del giorno le primarie di coalizione per la scelta del candidato sindaco della Capitale. In queste ore si sono intensificate le riunioni e i contatti sia al Pd che tra il Nazareno e gli alleati e, a quanto si apprende, la notizia dovrebbe essere ufficializzata a breve.

Una nuova riunione del tavolo, che aveva smesso di riunirsi dopo gli ultimo stop and go sul candidato sindaco, potrebbe tenersi già la prossima settimana con un primo punto in agenda: modalità e svolgimento delle primarie. Nessuna data ancora è stata fissata con precisione, ma tra le ipotesi per i gazebo c'è quella del 13 o del 20 giugno, pandemia Covid permettendo.

I nomi in competizione, al momento, sono sempre quelli di Roberto Gualtieri, Paolo Ciani, Giovanni Caudo, Tobia Zevi e certamente una donna, che potrebbe essere Monica Cirinnà. Non si esclude, però, l'allargamento ad altre forze, come +Europa o i Radicali. Ormai considerato 'out', invece, Carlo Calenda.