Calcio: Mancini, 'Inter un esempio per tutti, ci sono molte affinità con la mia'

Ancona, 15 apr. - (Adnkronos) - "L'Inter è una squadra con grande blasone in Italia e nel mondo. Quest'anno ha una grande squadra ed è la dimostrazione che quando si lavora con continuità e serietà i risultati poi arrivano. Dovrebbe essere da esempio per tutti". Così il ct della Nazionale, Roberto Mancini, commenta la grande stagione in Serie A dei nerazzurri, sua ex squadra, ormai a un passo dallo scudetto. Affinità e differenze con la sua Inter? "Quando io arrivai all'Inter non vinceva da tanti anni, poi vincemmo la Coppa, gli Scudetti e poi arrivò l'Inter che ha vinto tutto. Le affinità sono molte", aggiunge Mancini a margine di un evento organizzato dalla Regione Marche, della quale è testimonial.