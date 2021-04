Migranti: Mirabelli, 'capiamo difficoltà Salvini ma eviti di strumentalizzare'

15 aprile 2021 a

Roma, 15 apr. (Adnkronos) - “Evidentemente Salvini è in grossa difficoltà se non trova di meglio da fare che polemizzare con il Pd per l'incontro di Enrico Letta con il fondatore di Open Arms". Così Franco Mirabelli vice presidente dei senatori del Pd.

"Il tema dei migranti è una questione di grande importanza che va affrontata con chi se ne occupa e in chiave europea. Ed è da irresponsabili specularci sopra. Serve responsabilità e serve ragionare anche con le organizzazioni che salvano vite. E questo deve essere stato il pensiero comune di chi, dal Papa ad altri Paesi europei, pensa che incontrare Oscar Camps sia stato e sia utile”.