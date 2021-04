Migranti: Miceli (Pd), 'Open Arms salva vite, ridicole parole Molteni'

15 aprile 2021 a

Roma, 15 apr. (Adnkronos) - "Dinanzi alla quantità di vite umane salvate da Open Arms, le valutazioni di inopportunità sull'incontro tra il segretario del Pd Enrico Letta e il fondatore della Ong spagnola espresse dal sottosegretario leghista Molteni appaiono quantomeno ridicole. Sterili polemiche di chi non sa che avere l'onore di rappresentare l'Italia significa ottemperare all'onere di essere riconoscenti a chi, in conformità al dettato costituzionale e nel rispetto delle nostre leggi, si impegna ogni giorno per la salvaguardia di vite umane”. Lo afferma Carmelo Miceli, deputato del Pd e componente della commissione Giustizia della Camera.