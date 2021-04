Covid: Lega, 'vittoria su decreto imprese, ottimisti su riaperture'

15 aprile 2021 a

Roma, 15 apr. (Adnkronos) - Sul decreto imprese, la Lega, riferiscono fonti del partito, parla di “vittoria su tutta la linea”: 40 miliardi di soldi veri per partite iva e mondo produttivo che mandano in soffitta le mancette del governo Conte. La Lega è ottimista anche sul fronte riaperture: insiste con la richiesta di allentare le restrizioni nelle zone dove il virus è sotto controllo, e plaude all'aggiornamento dei protocolli per eventi culturali e sportivi visto che la sottosegretaria Lucia Borgonzoni era stata la prima ad accelerare per ampliare la capienza dell'Arena di Verona.