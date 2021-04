Palermo: tragedia di Casteldaccia con nove morti, a processo sindaco e proprietario villetta

15 aprile 2021 a

Palermo, 15 apr. (Adnkronos) - Quella notte del 3 novembre 2018 le acque di un torrente esondato causarono la morte di nove persone, tutte dello stesso nucleo familiare, riunite in una villetta per festeggiare. A distanza di due anni e mezzo il giudice per l'udienza preliminare di Palermo Claudio Emanuele Bencivini ha rinviato a giudizio il sindaco di Casteldaccia, Giovanni Di Giacinto, l'architetto Maria De Nembo e Antonino Pace, il proprietario della villetta. L'imputazione per tutti è di omicidio colposo. Archiviata la posizione del sindaco pro tempore dal 2013 al 2018 Fabio Spatafora, Rosalba Buglino, Alfio Tornese e Michele Cara Pitissi, questi ultimi dell'ufficio comunale.