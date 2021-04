Consulta: Meloni, 'scandalosa decisione su ergastolo ostativo'**

15 aprile 2021 a

a

a

Roma, 15 apr. (Adnkronos) - "Scandalosa la decisione della Corte costituzionale sull'ergastolo ostativo. Fratelli d'Italia lavorerà fin da subito in Parlamento per scongiurare che questa norma sia considerata incompatibile con il nostro ordinamento. Mi auguro che tutte le forze politiche siano al nostro fianco per impedire questo oltraggio senza precedenti alle vittime di mafia e ai tanti servitori dello Stato caduti nella guerra alla criminalità organizzata". Lo afferma Giorgia Meloni, presidente di Fratelli d'Italia.