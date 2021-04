15 aprile 2021 a

roma, 15 apr. (Adnkronos) - La Roma si qualifica alla semifinale di Europa League. I giallorossi pareggiano per 1-1 all'Olimpico contro l'Ajax nel match di ritorno dei quarti di finale e passano in virtù del successo per 2-1 conquistato all'Amsterdam Arena una settimana fa. Al vantaggio dei lanceri firmato da Brobbey al 49' risponde Dzeko al 72'.