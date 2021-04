Calcio: Roma in semifinale di Europa League, Dzeko risponde a Brobbey, con l'Ajax basta l'1-1

15 aprile 2021 a

Roma, 15 apr. - (Adnkronos) - La Roma vola in semifinale di Europa League. Ai giallorossi basta un pari per 1-1 all'Olimpico contro l'Ajax, battuto 2-1 una settimana fa in Olanda. La squadra di Fonseca fatica contro i lanceri che comandano la partita già nel primo tempo, passano in vantaggio ad inizio ripresa con Brobbey e si vedono annullare il raddoppio, giustamente perché viziato da un intervento irregolare, dall'arbitro Taylor. A salvare la patria giallorossa ci pensa il solito Dzeko che trova il pari al 27', realizzando il trentesimo in Europa con la maglia della Roma.

Il primo squillo del match lo regala l'Ajax al 4' con Tadic che si inserisce da sinistra e mette in mezzo un pallone pericoloso che la difesa di casa devia in angolo. I capitolini replicano con un'azione individuale di Pellegrini che rientra sul sinistro ma poi calcia debolmente tra le braccia di Stekelenburg. All'8' gol annullato a Veretout che è leggermente oltre la linea dei difensori sul passaggio di Dzeko. Con il passare dei minuti crescono gli olandesi che prendono in mano la partita e costringono la squadra di Fonseca a difendere molto bassa. Al 12' sugli sviluppi di un angolo dalla destra, Tagliafico salta tutto solo sul primo palo e prova a girare di testa ma la palla termina alta.

Al 15' la Roma si salva dopo un errato disimpegno di Pau Lopez in ricostruzione, Klaassen ben servito in area calcia a porta praticamente sguarnita, con la difesa che salva nei pressi della linea di porta. Al 20' l'Ajax prova a liberare le corsie laterali per gli inserimenti degli esterni, Klaiber mette in mezzo un buon pallone per Tadic che prova il tocco ravvicinato, Lopez è pronto e blocca. Dopo la mezz'ora altra iniziativa dei lanceri da sinistra dopo una bella combinazione tra Neres e Tagliafico con il cross di quest'ultimo per Tadic che allunga il piede e devia con la punta, anche in questa circostanza il portiere di casa para.