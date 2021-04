Covid: Caretta (Fdi), 'Speranza al Governo non più tollerabile'

16 aprile 2021 a

Roma, 16 apr. (Adnkronos) - "La permanenza al governo di Speranza non è più tollerabile. Il ministro della Sanità deve andarsene se vogliamo dare una speranza vera all'Italia di non soccombere a causa della crisi dovuta alle scriteriata chiusure imposte alle attività. Come Fratelli d'Italia abbiamo presentato una mozione per chiedere la sfiducia individuale al ministro e confidiamo che venga appoggiata anche dai partiti di centrodestra attualmente nella maggioranza". Lo afferma Maria Cristina Caretta, deputata di Fratelli d'Italia.