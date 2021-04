Oss. Eurobet: Juve vincente a Bergamo per il 68%

16 aprile 2021 a

(Roma 16 aprile 2021) - Roma 16 aprile 2021 – Con sole 8 giornate al termine del campionato - e ben 6 squadre a contendersi i 3 posti dietro l'Inter in fuga - gli scontri diretti potrebbero essere decisivi per guadagnare un posto nella prossima Champions League.

Lo scontro clou del prossimo turno è senza dubbio Atalanta Juventus e secondo i dati raccolti dall'Osservatorio Eurobet

Altro scontro al vertice è quello tra Napoli e Inter con la squadra di Conte che il 52% vede capace di mettere a segno la dodicesima vittoria di fila mentre il 31% si aspetta che a prevalere su un Inter forse ormai appagata, sia la squadra di Gattuso. Lukaku - impegnato nella corsa al titolo di capocannoniere - viene dopo l'azzurro Insigne nei pronostici quale primo cannoniere con Osimhen al terzo posto.

La squalifica di Ibrahimovic non sembra intaccare la fiducia nella squadra di Pioli visto che il 96% vede il Milan vittorioso sul Genoa con i 3 risultati esatti più giocati che nell'ordine sono 2-0, 2-1 e 3-0. La vittoria rossonera è anche il pronostico più giocato della settimana. In assenza del bomber svedese i tifosi si aspettano i gol di Rebic e Kessie con il rossoblu Scamacca in terza posizione dopo la bella rete contro la Juventus.

Per la conquista del posto Champions a fine stagione gli appassionati vedono comunque favorita la Juventus con il 98% di scelte a favore della qualificazione seguita dal Napoli con il 93% e l'Atalanta che occuperebbe l'ultimo posto utile con il 62% dando per scontata la qualificazione dell'Inter. Decisamente più distante la Lazio - accreditata solo del 14% delle scelte - mentre la Roma raggiunge il 22%, con i tifosi che probabilmente considerano che la qualificazione alla Champions potrebbe arrivare anche dalla vittoria in Europa League e non solo piazzandosi tra le prime quattro in campionato.

La giornata offre anche uno scontro salvezza, con l'Udinese favorita per il 79% dei tifosi su un Crotone per il quale una sconfitta ma anche il pareggio pronosticato dal 14% degli appassionati segnerebbe l'addio alle residue speranze di rimanere in serie A.

